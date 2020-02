ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਚ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ’

ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਂਸਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਗੂ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ’ । ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

