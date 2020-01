ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਐਲਾਨ “ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ” !

PPCC

ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਦੀਂ ਵੱਧ-ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾਗਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜੀਅ-ਤੋੜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।…Badal's have focused only on their self-interest during their rule & made the historic blunder of dividing Punjab in 1966. The 10-year rule of the Shiromani Akali Dal will be remembered for misgovernance & lawlessness. I am working with all my might to regain the past glory of Punjab.

Posted by Captain Amarinder Singh on Thursday, January 9, 2020