23 ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਪਿੰਡ ਸੇਰੁਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਟਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਨਾਲ 23 ਮੋਰ ਮਰ ਗਏ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਰੁਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਟਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਨਾਜ ਫੈਲਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਨਾਲ 23 ਮੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਮੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Rajasthan: 23 peacocks dead allegedly after a farmer poisoned them to prevent crop damage, in Seruna village in Bikaner. Assistant Conservator of Forests, Forest Department says,"Carcass of 23 peacocks recovered. Farmer Dinesh Kumar has been arrested." pic.twitter.com/ZIjhrIvfNK

— ANI (@ANI) December 24, 2019